حزب الغد يعلن دعم مبادرة السيسى لإعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، دعمه وتأييده الكامل للمبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء لتخصيص نصف مليار دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الأحداث الأخيرة.





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