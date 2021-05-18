وكيل «الشيوخ»: مصر قدمت كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين على مدار التاريخ

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مصر قدمت كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين على مدار تاريخ هذه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة ليس الأول أو الأخير لصالح الأشقاء الفلسطينيين.





وقال أبو شقة فى بيان اليوم الثلاثاء، إن مصر حريصة كل الحرص على استقرار فلسطين لما فيه من تعظيم للسلام واستقرار الأمن داخل المنطقة ككل، كما أنها تسعى جاهدة للوصول إلى الحقوق الفلسطينية المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، منوها إلى أن الرئيس السيسى داعم للقضية الفلسطينية. ولفت إلى أن مصر منذ العدوان الإسرائيلى الغاشم على فلسطين تقدم كل سبل الدعم للأشقاء، إذ بادرت بفتح مستشفياتها لعلاج الجرحى الفلسطينيين، كما أنها أرسلت مساعدات ومستلزمات طبية لقطاع غزة، ودائما ما يؤكد الرئيس السيسى إخلاصه وصدقه وشجاعته فى الدفاع عن القضايا العربية بكل الطرق الممكنة. وكان الرئيس السيسى قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

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