الشعب الجمهورى: القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الشعب الجمهورى تأييده لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من مبادرة لدعم إعادة إعمار غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، بمبلغ 500 مليون دولار، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.





وثمَّن الحزب فى بيان له منذ قليل، القرار الذى اتخذه الرئيس، للتأكيد على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية فى مصر، ولن تتوانى فى تقديم كافة أشكال الدعم لها، مجدداً تأييده للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطينى من الغارات التى يتعرض لها خلال الفترة الماضية. وأكد الحزب، أنه لن يتوانى عن القيام بدوره تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى الشقيق.

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