حزب التجمع: مبادرة مصر لإعمار غزة تؤكد موقفها الداعم لنضال الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب التجمع، اليوم الثلاثاء، أنه تابع بكثير من التقدير المبادرات الإنسانية التى انطلقت فى أنحاء العالم لدعم نضال الشعب الفلسطينى فى مواجهة عمليات التطهير العرقى التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، وما أسفر عنه العدوان على غزة من تدمير المنازل والبنية التحتية إلى حد تدمير أساس الحياة نفسها لشعب يواجه سياسات عنصرية تستدعى المحاكمة الجنائية الدولية لمرتكبيها.





وفى هذا السياق، ثمن الحزب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة، وقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار. وأكد التجمع أن القرار يتفق تماما مع موقف مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية فى كافة مراحل الصراع، ولكفاح الشعب الفلسطينى مسيرته النضالية لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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