- وزيرا السياحة والآثار والطيران المدنى يفتتحان متحفي الآثار المصرية بمطار...

في ضوء الإحتفال باليوم العالمي للمتاحف والذي يوافق يوم 18 مايو من كل عام، أفتتح اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار و الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى متحفي الآثار المصرية الذين تم تجهيزهما بمبني الركاب رقم (2) ومبنى الركاب رقم (٣) بمطار القاهرة الدولي .

جاء هذا الإفتتاح إستمرارا للجهود والتنسيق الفعال بين وزارتي السياحة و الآثار والطيران المدني وطرح المبادرات والرؤى الجديدة من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وكذا إبراز عراقة حضارتها القديمة.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة و الآثار للشئون الهندسية و الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف و أستاذ باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام واللواء طارق نصير مستشار الوزير للأمن والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي ولفيف من قيادات الوزارتين.

وخلال مراسم الإفتتاح أستمع الوزيران إلى شرح مفصل من أمناء المتحفين حول فكرة إنشائهماحيث يعرض متحف المطار الجديد بمبني الركاب رقم (2) عدد 304 قطعة أثرية علي مساحة 100 متر مربع، تعكس اهتمام المصري القديم بالعالم الآخر كمحطة للحياة الأبدية بالإضافة إلى إبراز السمات الفنية للعصور المصرية القديمة و الرومانية و اليونانية و القبطية و الاسلامية و العصر الحديث. كما يتضمن المتحف قطع تبرز كينونة مصر كمهد للأديان السماوية التي اجتمعت تحت ظلالها في سلام و تناغم.

ثم توجه الوزيران و الوفد المرافق لهما إلى متحف المطار بمبنى الركاب رقم (3) والذي تصل مساحته الكلية إلى 150م2، بدلا من60م2 .

و خلال الافتتاح أعرب الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار عن سعادته بإفتتاح هذين المتحفين واصفا إياهما بأحد وسائل الدعاية والترويج لمصر و حضارتها خاصة منتج السياحة الثقافية، فالمتحفين عناصر جذب جديدة و خدمة مميزة يتم توفيرها داخل مطار القاهرة الدولي للمسافرين و الوافدين ومسافري الترانزيت و رجال الأعمال الذين لم تتح لهم فرصة زيارة مصر وأماكنها السياحية و الأثرية للتعرف علي مصر و حضارتها العريقة و تشجيعهم على زيارتها، ما يحقق أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للوزارة لرفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري عن طريق تعزيز أنشطة التسويق والترويج السياحي للمقومات المميزة للمنتج المصري محليا و دوليا وجذب أكبر عدد ممكن من السائحين من مختلف الأسواق والفئات.

ووجه وزير السياحة و الآثار الشكر إلى وزير الطيران المدني علي التعاون الدائم و المثمر و الجهد الذي تم بذله طوال العام الماضي لتحقيق الحلم وإفتتاح المتحفين فهما إضافة و خدمة يقدمها مطار القاهرة لمسافريه.

وفي نهاية الإفتتاح أعلن وزير السياحة و الآثار الدخول لزيارة المتحفين اليوم مجانا لكل المسافرين و ذلك بمناسبة افتتاحهما و الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

و أشار وزير الطيران المدني أن افتتاح متحفي مبنى الركاب رقم (2) ورقم (3) بمطار القاهرة الدولى يعد خطوة جديدة تضاف إلى الإنجازات التى تحققها وزارة الطيران من خلال تكامل الرؤى وتوحيد الجهود مع وزارة السياحة والأثار بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030، مضيفًا أن المطارات المصرية هى بوابة مصر الأولى أمام العالم، حيث تأتى فكرة إنشاء وتطوير المتحف من أهم وسائل تنمية سياحة الترانزيت والترويج السياحى الجديدة لتميز موقعه داخل مطار القاهرة الذى يعد مطاراً محورياً و نافذة حضارية هامة أمام العالم لجذب المسافرين وبخاصة ركاب الترانزيت وتعريف السائحين بالحضارة المصرية العريقة والتراث المصرى العظيم.

وأضاف أن هذا الافتتاح بأتي بمثابة خطوة أولى سيتم تعميمها فى باقى المطارات المصرية وبخاصة الموجودة بمدن الجذب السياحى المصرى، مشيرًا إلى أن وجود متحف أثرى في كل المطارات المصرية من العوامل المؤثرة والهامة لجذب السياحة ولتدفق الحياة الثقافية والمعرفية بما يصبو لصالح اقتصاديات الدولة المصرية

هذا ويضم متحف مبني الركاب رقم (3) عدد 59 قطعة أثرية تم انتقاؤها بعناية بواسطة اللجنة العليا للعرض المتحفى من مقتنيات مخازن المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي بمصر القديمة، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق و متحف الأشمونين تعود لعصور الدولة القديمة والوسطى والحديثة، و العصر الرومانى واليونانى. و من أهم القطع المعروضة تمثال للكاتب المصري من الأسرة الخامسة، وقطعتين من عصور ما قبل الأسرات ومجموعة من التماثيل للعصرين اليوناني والروماني، وتمثال الملكة حتشبسوت من الدولة الحديثة، وبعض القطع النادرة وأيقونات قبطية من القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى مجموعة من العملات والمصاحف والأطباق المزخرفة التي تعود للعصور الإسلامية المختلفة.

و من أجل تشجيع المسافرين علي زيارة هذين المتحفين تم تحديد تذاكر بأسعار زهيدة حيث بلغ سعر تذكرة دخول كل متحف 3 دولار أو 50 جنيهًا مصريا للزائر الأجنبي، و 25 جنيهًا مصريا للزائر المصري.