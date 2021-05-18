حزب الغد يعلن دعمه للمبادره المصريه بتخصيص نصف مليار دولار لصالح إعاده اعمار غزة

أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى دعمه وتأييده الكامل للمبادره المصريه التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لتخصيص نصف مليار دولار لصالح اعاده أعمار قطاع غزة بعد أنتهاء الأحداث الأخيره وقال الحزب في بيان ‘إنه يؤكد مجددا علي كامل ثقته فى كل مجهودات القياده السياسيه المصريه لأستعاده دور مصر الريادى فى المنطقه العربيه والإقليميه ، كما نؤكد أيضا على أن الحزب سيقوم بدوره كاملا خلال المرحله المقبله في دعم ومسانده الأشقاء في فلسطين و وقوفه بكامل قياداته وأعضائه خلف القياده السياسيه المصريه بكل ما تقوم به من اجراءات وخطوات لحمايه أمن وسلام الأراضى المصريه داخليا وخارجيا حفظ الله مصر قياده وجيشا و شعبا.

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