حزب الشعب الجمهوري يثمن مبادرة الرئيس لدعم إعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار

أعلن حزب الشعب الجمهوري تأييده لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مبادرة لدعم إعادة إعمار غزة نتيجة الأحداث الأخيرة بمبلغ 500 مليون دولار، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وثمن الحزب في بيان له منذ قليل، القرار الذي اتخذه الرئيس، للتأكيد على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، ولن تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لها، مجدداً تأييده للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من الغارات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد الحزب أنه لن يتوانى عن القيام بدوره تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.