حزب الوفد: مبادرة إعمار غزة تعبر عن المواقف القومية العربية الشجاعة للرئيس السيسي



-التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين



ثمن المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ،بصفته رئيساً للحزب وباسم مؤسسات الحزب وجموع الوفديين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار فى قطاع غزة وقيام الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

ووجه «أبوشقة» التقدير والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على مواقفه القوية الشجاعة وقراراته فى مواجهة الأزمات والتحديات والعمل بكل حكمة وقوة.

وأوضح «أبوشقة» فى بيان أن التبرع لإعادة الإعمار فى غزة خلال هذا التوقيت له دلالات كبرى تفوق دلالاته المادية، لأنه رسالة واضحة بأن مصر كانت وما زالت وستكون إلى جوار الشعب الفلسطينى مؤيدة لحقه المشروع فى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين.

وقال «أبوشقة» إن ذلك هو ما يحقق الاستقرار والأمن لمنطقة الشرق الأوسط. وأشار أبوشقة إلى أن قرار مصر بالتبرع للأشقاء الفلسطينيين بناء على قرار الرئيس السيسى، ومواقفها الأخرى ومنها فتح معبر رفح واستقبال الجرحى والمصابين فى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم.

وأوضح «أبوشقة» أن قرار الرئيس بمثابة رسالة حب وتقدير واحترام للشعب الفلسطينى ودعماً له، كما أنه رسالة واضحة وصريحة بأن مصر لم ولن تتخلى عن دورها الريادى فى الوقوف إلى جوار أشقائها العرب وعلى هامتهم الإخوة الفلسطينيون والعمل على عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين، بما يحقق ويعزز الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.