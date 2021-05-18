التجمع: مبادرة الرئيس السيسى لإعمار غزة تأكيد لموقف مصر الداعم لنضال السعب الفلسطيني

ثمن حزب التجمع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة، وقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.
وقال الحزب في بيان "يتابع حزب التجمع بكثير من التقدير المبادرات الإنسانية التي انطلقت في أنحاء العالم لدعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة عمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما أسفر عنه العدوان على غزة من تدمير المنازل والبنية التحتية إلى حد تدمير أساس الحياة نفسها لشعب يواجه سياسات عنصرية تستدعي المحاكمة الجنائية الدولية لمرتكبيها، وفي هذا السياق يثمن الحزب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة، وقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار".
ويؤكد التجمع أن القرار يتفق تماما مع موقف مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية في كافة مراحل الصراع، ولكفاح الشعب الفلسطيني مسيرته النضالية لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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