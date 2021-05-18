نقابة الإعلاميين عن مبادرة الرئيس السيسي بإعادة اعمار غزة: مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيس عن القضية الفلسطينية

أشاد مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.

وأكد نقيب الاعلامين إن مصر مساندة للدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى وهو ما بات واضحا في موقفها الرسمي من الأحداث الأخيرة التي قدمت خلالها كل الدعم للفلسطينيين من فتح معبر رفح واستقبال المستشفيات المصرية للجرحي والمصابين وتقديم إجراءات العلاج اللازم لهم، مشيرا إلي أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية.

وشدد سعدة على أن مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيس عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم والتمتع بكافة حقوقهم.