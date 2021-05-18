حزب مصر الحديثة يشيد بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة

اشاد حزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور وليد دعبس بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص ٥٠٠مليون دولار لاعادة اعمار غزة بسبب الاحداث الأخيرة وقيام الشركات المصرية بتنفيذ عمليات الاعمار واكد الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب ان مبادرة الرئيس السيسى تؤكد ان مصر قلب العروبة تقوم بدورها ومسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني واعادة اعمار مادمرته اله العدوان الإسرائيلية وذكر اللواء احمد فهمى امين عام الحزب ان مبادرة الرئيس السيسى تبعث بعدة رسائل هامة للعالم اجمع والعالم العربى بصفة خاصة بان مصر هى السند والعون للشعب الفلسطيني وقت المحن والداعمة بقوة لاقامة الدولة الفلسطنية وان مصر دولة رائدة وتقف بجوار الشعب الفلسطيني فى المحن

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