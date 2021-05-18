مجلس الشيوخ معلنا تأييده مبادرة الرئيس السيسى لدعم قطاع غزة: تعبر عن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن تأييده الكامل لمبادرة رئيس الجمهورية التي أعلن عنها لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية ىإعادة الإعمار

وأكد مجلس الشيوخ في بيان صادر عنه اليوم ، أن تلك المبادرة هي استمرار الجهود رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي تعبر عن موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للقيادة السياسية إزاء هذا الموقف المصري المشرف في دعم القضايا العربية .