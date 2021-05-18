/631499/طلب-جديد-من-اتحاد-الكرة-بخصوص-عقوبات-الزمالك

في بيان رسمي طالب اتحاد الكرة المصري نادي الزمالك بدفع 700 ألف جنية قيمة العقوبات التي تم توقيعها على نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إمام عاشور وبعض اللاعبين الشباب بعد نشر الفيديو المسئ ببعض الرموز التاريخيين للنادي الأهلي.

وقالت الجبلاية أن اللاعبين الموقوفين لن يتمكنوا من المشاركة سواء مع الفريق الأول أو الشباب بعد إنتهاء عقوبتهم إلا بعد سداد الغرامة المقررة وقيمتها 700 ألف جنية بعد الفيديو المنتشر على السوشيال والمسئ لرموز النادي الأهلي .

امام عاشور لن يلعب قبل دفع الغرامة

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يجب على نادي الزمالك دفع الغرامات المقررة حتى يتمكن من استعاده لاعبيه في الفترة المقبلة حيث أن اللاعبين لن يستطيعوا اللعب في الا بعد سداد الغرامه.

وكان لاعبوا الزمالك قد تعرضوا للايقاف إثر الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا بعد مباراة فريق نادي الزمالك للشباب مع نظيره الأهلي في ختام دوري الجمهورية للشباب والذي تم الإساءة فيه لرموز النادي الأهلي كحسن حمدي وصالح سليم وغيرهم .

وكان الجبلاية قد فرضت عقوبة 12 مباراةعلى امام عاشور اللاعبين الشباب المشتركين في الفيديو , ويتبقى لامام عاشور 3 مباريات فقط ليسعود للانتظام من جديد في المباريات إذا ما دفع الزمالك المبلغ المطلوب .

أحداث مباريات الشباب

يذكر أن المباراة شهدت ضجة كبيرة بعد انتهائها حيث احتفل الفريقفان بالفوز بالدوري المصري للشباب حيث أن الزمالك احتفل به بناء على أنه يمتلك عدد أهداف أكبر بينما إحتفل به الأهلى بناء على عامل المواجهات المباشرة الأمر الذي أدى باتحاد الكرة إلى لعب مباراة فاصلة بين الفريقين لتحديد البطل قبل أن تخرج الجبلاية وتعلن تأجيل المباراة لاجل غير مسمى .

يذكر أن الزمالك يستعد للعودة لمنافسات الدوري المصري ومن المقرر أن يقابل الزمالك نظيره طلائع الجيش في الجولة ال 23 من مسابقة الدوري العام والذي يتصدر جدول ترتيبه الفارس الابيض برصيد 48 وبفارق 7 نقاط عن الأهلي الذي لديه 3 مؤجلات أٌقل حتى الأن بسبب منافسات المارد الاحمر في دوري أبطال إفريقيا