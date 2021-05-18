/631501/أحمد-نوتردام-يحافظ-على-تقدمه-إثر-انخفاض-الإيرادات-بعد-عيد-الفطر

شهدت إيرادات الأفلام السينمائية المتواجدة في دور العرض انخفاض ملحوظ بعد إنقضاء إجازة عيد الفطر، وعلى الرغم من ذلك بات فيلم "أحمد نوتردام" بطولة الفنان رامز جلال محتفظًا بصدارته كأفضل الأفلام حضورًا في السينما حتى الآن.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إيرادات أفلام عيد الفطر التي شهدت انخفاض ملحوظ بعد انتهاء إجازته.

أحمد نوتردام يحقق 801 ألف جنيه

حقق فيلم "أحمد نوتردام" أمس، إيرادات وصلت إلى 801 ألف جنيه، وهو من بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وشيماء سيف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويدور الفيلم حول قصة سفاح النساء من خلال صحفي "رامز جلال" يتتبع خطوات سفاح خفي يقوم بالعديد من عمليات القتل يحاول الامساك به من خلال غادة عادل حبيبته، وتدور الأحداث في جو يجمع بين الكوميديا والرعب.

ديدو يحقق 557 ألف جنيه

وحصد فيلم "ديدو" المركز الثاني في إيرادات السينما، أمس، إذ نجح في كسب ما يقرب من 557 ألف جنيه، من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور قصته في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، عندما يقرر أبطال الفيلم سرقة أحد العلماء فيقوم بتحويلهم إلى أقزام في حجم عقلة الأصبع، وتتوالى الأحداث في محاولته لفك التعويزة.

ثانية واحدة يحقق 156 ألف جنيه

لم ينجح فيلم ثانية واحدة من بداية عرضه في جذب الجمهور لمشاهدته لذلك أصبح أقل الأفلام المشاركة في سباق عيد الفطر هذا العام أرباحًا، إذ حقق حوالي 156 ألف جنيه، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، وبطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي.

وقفة رجالة يحقق 13 ألف جنيه

وكان فيلم وقفة رجالة أحد الأفلام التي لم تحقق نجاحًا واسعًا منذ العرض الأول لها قبل الموسم الرمضاني في السينمات، لتعطيها دور العرض فرصة أخرى لإثبات نجاحها خلال موسم عيد الفطر ولكنه أتى في نهاية القائمة بإيرادات وصلت إلى 13 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم وهو من بطولة سيد رجب وماجد الكدواني وشريف دسوقي وبيومي فؤاد ومحمد سلام، وعدد كبير من الفنانين.