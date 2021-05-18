/631502/حزب-الشعب-الجمهوري-يثمن-مبادرة-الرئيس-لدعم-إعادة-إعمار-غزة-بمبلغ-500-مليون-دولار

أعلن حزب الشعب الجمهوري تأييده لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مبادرة لدعم إعادة إعمار غزة نتيجة الأحداث الأخيرة بمبلغ 500 مليون دولار، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وثمن الحزب في بيان له القرار الذي اتخذه الرئيس، للتأكيد على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، ولن تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لها، مجدداً تأييده للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من الغارات التي يتعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد الحزب أنه لن يتوانى عن القيام بدوره تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما أعلن حزب الأحرار الدستوريين تأييدة لموقف القيادة السياسية الثابت تجاه القضية الفلسطينية وما يتبعها من قرارات من شأنها دعم الأشقاء فى دولة فلسطين أخرها توجيه سيادته لتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة.

ويثمن الحزب الدور الفعال التى تقوم به القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية والأفريقية، ويؤكد الحزب وأعضائه دعمهم لمجهودات القيادة السياسية وتفعيل دور الحزب المجتمعى تجاه القضية الفلسطينية.

الأحزاب المصرية ودعم إعمار غزة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قالت أيضا أنها تابعت بكل فخر واعتزاز ما تبذله القيادة السياسية المصريه من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعي في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية كما توجهت بالشكر والاعتزاز للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قيامه بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار في الدولة الفلسطينية.

وقالت أيضا :"ها هي مصر تثبت كل يوم عبر دعمها المطلق للقضية الفلسطينية بأنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل، وإن التنسيقية تدعو الجميع للمشاركة في دعم القيادة السياسية في هذه المبادرة لتكون التنمية في الأراضي الفلسطينة امتدادًا للتنمية في مصر كما تؤكد مصر بصدق قيادتها أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.

مجلس النواب ودعم إعمار غزة

حزب مستقبل وطن أعلن عن تأييده لكافة جهود رئيس الجمهورية لدعم الأشقاء فى فلسطين. جاء ذلك فى بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، مؤكدا دعمه وتأييده لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،بتخصيص مبلغ 500مليون دولار لصالح عملية إعادة اعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى عملية الاعمار.

كما أكد الحزب عن فخره واعتزازه لما تقوم به القيادة المصرية فى دعم القضية الفلسطينة والقضايا العربية بشكل عام وأن الحزب سيضطع بدوره بدعم الأشقاء الفلسطينين فى إطار توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.