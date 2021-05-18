مصادر لـ دوت الخليج: عودة الإعلامي تامر أمين لتقديم آخر النهار.. الاثنين المقبل

/631503/مصادر-لـ-تحيا-مصر-عودة-الإعلامي-تامر-أمين-لتقديم-آخر-النهار-الاثنين-المقبل

يعود الإعلامي تامر أمين، إلى شاشة التلفزيون مرة أخرى وتقديم برنامجه الأسبوع المقبل بعد البراءة من قضية إهانة الصعيد.

وقالت مصادر لـ دوت الخليج، إن تامر أمين، يظهر مرة أخرى عبر برنامجه آخر النهار، مساء الاثنين المقبل، والموافق 24 مايو، وانتهاء مدة وقفه ومنعه من الظهور الإعلامي على خلفية قضية الإهانة.

أول ظهور لتامر أمين

وكان قد ظهر تامر أمين خلال لقاء في برنامج "ورا الشمس" تقديم الإعلامية أميرة بدر المذاع على فضائية "الشمس": إنه عندما يعود لتقديم برنامج آخر النهار، سيكون حريصًا جدًا خلال تقديم البرنامج، وأنه سيكون أقوى".

إهانة رجال وسيدات الصعيد

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قد قضت الاثنين 26 أبريل، ببراءة الإعلامي الموقوف تامر أمين، من اتهامه بالإساءة إلى رجال وسيدات الصعيد، في البرنامج الذي كان يقدمه على شاشة قناة النهار، ورفض الدعوى المدنية.

اعتذار تامر أمين

واعتذر تامر عن إهانته لأهالى الصعيد فى برنامجه، وقال في فيديو: "أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".

تامر أمين : أكتر حاجة تضايقنى إن الصعيدي يزعل مني

وأضاف تامر أمين: "أنا أكتر حاجة تضايقنى فى الدنيا إن واحد صعيدى بس أو واحدة صعيدية بس يزعلوا منى، وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل مصر اللى طلعولنا الناس المفكرين والأدباء والناس الشريفة المحترمة".

تامر: والله ما قصدتش الإهانة أبدأ

وتابع تامر أمين: "والله ما قصدتش الإهانة أبدًا، ودى آخر حاجة تيجى على دماغى، وآخر حاجة في الدنيا إن يبقى حد صعيدى زعلان منى، فانا بقول لكل صعيدى وصعيدية جزمتكم على راسى من فوق، وأنا ابنكم وأنا ابن ريف مصر، ونسايبى أساساً من الصعيد مرات أخويا من الصعيد وبتشرف بيها وبالنسب دا".