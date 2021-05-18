/631505/شحاته-أبو-زيد-مبادرة-مصر-لإعمار-غزة-تأكيد-علي-أولوية-القضية-الفلسطينية-لدي-الدولة-المصرية

أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة جراء الأحداث الأخيرة وتخصيص ٥٠٠ مليون دولار ، فضلا عن قيام شركات مصرية متخصصة الاشتراك في تنفيذ، موضحًا أنه يؤكد عظمة الدولة المصرية ووضع مصر الدائم للقضية الفلسطينية على رأس إهتماماتها.

محورية الددور المصري

وأضاف النائب شحاته أبو زيد،عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والتي تعتبرها مصر امتدادا لأمنها القومي وتحرص دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

دعم مصر لفلسطين

ولفت النائب شحاتة أبو زيد،عضو مجلس النواب، إلى أن مصر قدمت كل الدعم للأشقاء الفلسطينين من فتح المستشفيات وتقديم إجراءات العلاج اللازم ، وتقديم المساعدات الطبية وفتح معبر رفح، مفيدًا أن إسرائيل عليها وقف عدوانها السافر على الأراضي الفلسطينية ووقف التغيير الديمجرافي للقدس، فضلًا عن أن المجتمع الدولي عليه أن يضطلع بدوره المحوري تجاه إقامة دولة فلسطينية .

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.