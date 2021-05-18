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/631506/جمعية-الهلال-الأحمر-المصري-تشكر-أبوهشيمة-على-تبرعه-لصالح-الهلال-الأحمر-الفلسطيني
وجهت جمعية الهلال الأحمر المصري الشكر لمؤسسة أبوهشيمة الخير، التي أسسها منذ عدة أشهر النائب أحمد أبوهشيمة وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري على تبرعها بمبلغ مليون جنيه لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.
النائب أحمد أبو هشيمة وأحداث فلسطين
وأكدت الجمعية أن التبرع قدمه النائب أحمد أبوهشيمة خلال زيارته اليوم للمقر الرئيسي للجمعية بالقاهرة، مشيرة إلى أن الهدف من تبرع مؤسسة أبوهشيمة الخير لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني دعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نشاطاتها لدعم الأخوة الفلسطينيين إثر ما يتعرضون له من وقائع على الأراضي الفلسطينية المقدسة، وإسعاف الحالات المصابة وتقديم ما يحتاجونه من دعم حتى تعافيهم من إصابتهم.
دعم النائب أحمد أبو هشيمة للأشقاء بفلسطين
وكان قد أعلن النائب أحمد أبوهشيمة منذ اللحظات الأولى لهذة الاعتداءات استنكاره ورفضه لهذه الجريمة التي تستوجب موقفا دوليا صارما يعيد للشعب الفلسطيني حقه.
و أضاف الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرى ان التعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخيرية يمتد منذ نشأة الجمعية وأن النائب أحمد أبوهشيمة من الداعمين لجمعية الهلال الأحمر المصرى لإيمانه بمبادئ الجمعية.
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