/631507/الإمام-الطيب-ووزير-الأوقاف-يعلقان-على-مبادرة-الرئيس-500-مليون-لفلسطين

أشاد الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

ترجمة فعلية للعقيدة المصرية

وأكد الأزهر، أن هذه المبادرة ترجمة فعلية للعقيدة المصرية الراسخة من أن القضية الفلسطينية هي قضية المصريين والعرب الأولى، وتأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، وللحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

دعوة للمجتمع الدولي للمبادرة الإنسانية

ودعا الأزهر المجتمع الدولي للمشاركة في دعم هذه المبادرة الإنسانية، والتضامن من أجل توفير الحاجات الأساسية للعائلات الفلسطينية التي تضررت جراء هذا العدوان الصهيوني الغاشم.

وأكد أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، في هذا الظروف العصيبة هو واجب شرعي وإنساني، سائلا المولى عز وجل أن يرزق فلسطين الأمن والأمان، وأن ينعم على هذا البلد الشقيق وهذا الشعب المظلوم بالسكينة والاستقرار.

وزير الأوقاف: لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة

فيما أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن تأييده لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزة.

وقال وزير الأوقاف: "باسمي وباسم وزارة الأوقاف وجميع العاملين بها نؤيد ونثمن المبادرة المصرية التي أطلقها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، فهذه مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة، وندعو جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في هذه المبادرة المصرية".

مكانة القدس ومنزلتها راسخة

وأكد وزير الأوقاف، أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربي، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها.

عدم التفريط في ثوابت الحق الفلسطيني

كما أكد أن موقف الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني موقف ثابت في كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومصالحه المعتبرة، مع عدم التفريط في أي من ثوابت الحق الفلسطيني وأهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.