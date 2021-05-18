/631508/مجلس-الشيوخ-يشيد-بتوجيه-الرئيس-تخصيص-500-مليون-دولار-لإعمار-غزة

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن تأييده الكامل لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والتي أعلن عنها سيادته بدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار، لصالح عملية إعادة الإعمارومشاركة الشركات المصرية المتخصصة.

مجلس الشيوخ: مبادرة الرئيس استمرار لجهود الرئيس لدعم الأشقاء

وأكد مجلس الشيوخ، أن تلك المبادرة هى استمرارلجهود السيد رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي تٌعبرعن موقف مصرالثابت، في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

الشيوخ يعبر عن تقديره للقيادة السياسية

كما عبرمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية إزاء هذا الموقف المصري المشرف الداعم لكل القضايا العربية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن تخصيص مبلغ قدره 500 مليون جنيه إلى قطاع غزة لإعادة الإعمار فيها، بعد الأضرار التى نالت المدينة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المكررة.

تجدر الإشارة إلى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق على قانون الصكوك السيادية بعد مناقشة مطولة من جانب نواب الغرفة الثانية.