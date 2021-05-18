/631509/مصطفي-خاطر-يكشف-أسرار-عن-شخصية-هيفاء-وهبي-خلف-الكواليس

شارك الفنان مصطفى خاطر أحد نجوم فرقة "مسرح مصر" مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في فيلم "أشباح اوروبا"، وصرح خاطر في برنامج "اي تي بالعربي" عن كواليس الفيلم، كاشفًا سرًا عن هيفاء وهبي لم يكن يعرفه عنها من قبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم أشباح اوروبا، فضلًا عن تعليق مصطفى خاطر على شخصية هيفاء وهبي.

مصطفى خاطر يشيد بهيفاء وهبي

قال "خاطر": "اكتشفت في هيفاء حاجات متخيلتهاش بنت بلد جدا وبتحب كل حاجة تطلع في أحسن صورة وبتأخد رأي الكل وبتذاكر وبتحفظ دورها كويس جدا، وهي نجمة كبيرة وكان في كيميا بينا ومع أحمد الفيشاوي"، معربًا عن سعادته بالتعاون معها، مؤكدًا نجاح الفيلم لأن تم العمل عليه بشكل كبير وتم بجودة عالية وتصويره بالكامل في الخارج.

كما أوضح، في البرنامج سبب انسحاب هيفاء من فيلم "ثانية واحدة" الذي يعرض في السينما الآن، ويقوم ببطولته بجانب الفنانة دينا الشربيني، ويرجع سبب الانسحاب وقوع خلاف بين هيفاء والسبكي أثناء العمل ما جعلها تستبعد من البطولة، وفيلم "ثانية واحدة" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد، ومن بطولة مصطفى خاطر ودينا الشربيني وسوسن بدر وبيومي فؤاد وشريف دسوقي.

آخر أعمال مصطفى خاطر

أما عن آخر أعمال "خاطر" الفترة الاخيرة، أشار إلى دوره الصغير في فيلم "العارف" بطولة الفنان أحمد عز معربًا عن امتنانه بهذة التجربة، وبالرغم من دوره الصغير إلا انه أضاف له الكثير وسيترك بصمة في ذهن الجمهور.

ويذكر أن، مسلسل "اشباح اوروبا" شارك في بطولته كلاً من هيفاء وهبي، مصطفي خاطر، أحمد الفيشاوي، أروي جودة، بيومي فؤاد، عباس ابو الحسن، والفيلم من تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.