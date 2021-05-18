/631511/أحمد-دياب-مبادرة-الرئيس-لإعمارة-غزة-تعبير-عن-دور-مصر-الريادي

أثنى النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس السيسي، توجيه مبلغ قدره 500 مليون دولار لصالح عملية الإعمار فى قطاع غزة، مؤكدًا أنه قرار تاريخي ويعبر عن حس وطني خالص.

أحمد دياب: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية

وقال عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب:" مصر هى الداعم الأول للقضية الفلسطينية، فلم تدخر جهدًا فى تقديم يد العون إلى المواطنين هناك، بدءً بفتح معبر رفح واستقبال المصابين القادمين من قطاع غزة، وحتى التوجيه المالى المخصص للدعم.

أحمد دياب: مصر تعبر عن ضمير الأمة

وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد دياب، قائلًا:" مصر نسفت كل الأقاويل الكاذبة بدعمها الجاد للقضية الفلسطينية، فهى دومًا السند الأول للدول العربية، والمعبرة عن ضميرة الأمة.

وأكد النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، أن الانتهاكات الصارخة التى تقوم بها سلطات الاحتلال تدخل فى سياق جرائم الحرب الكبرى، مشددًا على ضرورة وقف فورى لإطلاق النار”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب:" مصر موقفها من القضية الفلسطينية واضح وراسخ فى ذهن الشعب والقيادة السياسية، وكل المراحل التاريخية أننا دائمًا فى أول الصف العربي تجاه العدوان الاسرائيلي".

واستكمل عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب:" الرئيس السيسي يحمل هموم هذا الوطن وآماله فى تحقيق تنمية حقيقية، كما أنه يتقدم بخطوات ثابتة إلى توحيد الصف العربى والعمل على تجاوز التحديات”.