رئيس إسكان النواب:«مبادرة مصر لإعمار غزة» خطوة مُقدرة من القيادة السياسية

/631513/رئيس-إسكان-النوابمبادرة-مصر-لإعمار-غزة-خطوة-مقدرة-من-القيادة-السياسية

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم إعادة إعمار غزة نتيجة الأحداث الأخيرة بمبلغ 500 مليون دولار، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، خطوة مقدرة وتأكيد علي الدور المصري الفعال تجاه القضية الفلسطينة كقضية إنسانية علي أولوياتها الخارجية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا علي أن جموع الشعب المصري يتابع بكل فخر واعتزاز ما تبذله القيادة السياسية المصريه من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعي في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلي أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، ولن تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم لها.

مبادرة إعمار غزة وإسكان النواب

ولفت إلي أن تلك المبادرة هى استمرارلجهود رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي تٌعبرعن موقف مصرالثابت، في دعم القضية الفلسطينية العادلة، مؤكدا علي أن هذا الموقف المصري مشرف ونموذج لتحركات الدولة المصرية في كل القضايا العربية والإقليمية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.