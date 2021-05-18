/631514/مجلس-النواب-يعلن-تأييده-لمبادرة-الرئيس-بشأن-إعمار-غزة-ويؤكد-دعمه-للأشقاء-لا-ينقطع
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عن تأييده ودعمه لمبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمساهمة مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة التي طالتها الاعتداءات المستمرة من سلطات الاحتلال.
مجلس النواب يثنى على توجيه السيسي بتخصيص مبلغ 500 مليون دولا لإعمار غزة
كما أثنى مجلس النواب، على مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار، وهو ما يعبر بشكل واضح عن موقف القيادة السياسية الداعم للقضية الفلسطينية.
مجلس النواب: جهود الدولة المصرية للأشقاء فى فلسطين لا ينقطع
وتقدم مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على استمرار جهوده التي لا تنقطع لدعم الأشقاء في فلسطين بدءًا بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين والضحايا وانتهاءً بمبادرة إعمار غزة.
وأدان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بشدة الانتهاكات المستمرة التي تحدث بالقطاع وجميع أراضي فلسطين المحتلة التي هي بمثابة انتهاك واضح للشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولي ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن صباح اليوم، تخصيص مبلغ قدره 500 مليون دولار للمساهمة فى إعمار غزة، بعد تعرضها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس النواب يعلن تأييده لمبادرة الرئيس بشأن إعمار غزة.. ويؤكد: دعمه للأشقاء لا ينقطع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.