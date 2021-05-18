احتفالًا باليوم العالمى للمتاحف.. افتتاح متحفى الآثار المصرية بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - جاء هذا الإفتتاح استمرارا للجهود والتنسيق الفعال بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى وطرح المبادرات والرؤى الجديدة من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وكذا إبراز عراقة حضارتها القديمة.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام واللواء طارق نصير مستشار الوزير للأمن والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ومجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى ولفيف من قيادات الوزارتين.

وخلال مراسم الإفتتاح أستمع الوزيران إلى شرح مفصل من أمناء المتحفين حول فكرة إنشائهماحيث يعرض متحف المطار الجديد بمبنى الركاب رقم (2) عدد 304 قطعة أثرية على مساحة 100 متر مربع، تعكس اهتمام المصرى القديم بالعالم الآخر كمحطة للحياة الأبدية بالإضافة إلى إبراز السمات الفنية للعصور المصرية القديمة والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث، كما يتضمن المتحف قطع تبرز كينونة مصر كمهد للأديان السماوية التى اجتمعت تحت ظلالها فى سلام وتناغم.

ثم توجَّه الوزيران والوفد المرافق لهما إلى متحف المطار بمبنى الركاب رقم (3) والذى تصل مساحته الكلية إلى 150م2، بدلًا من60م2.

وخلال الافتتاح أعرب الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار عن سعادته بإفتتاح هذين المتحفين واصفا إياهما بأحد وسائل الدعاية والترويج لمصر وحضارتها خاصة منتج السياحة الثقافية، فالمتحفين عناصر جذب جديدة وخدمة مميزة يتم توفيرها داخل مطار القاهرة الدولى للمسافرين والوافدين ومسافرى الترانزيت ورجال الأعمال الذين لم تتح لهم فرصة زيارة مصر وأماكنها السياحية و الأثرية للتعرف على مصر وحضارتها العريقة وتشجيعهم على زيارتها، ما يحقق أحد الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للوزارة لرفع القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى عن طريق تعزيز أنشطة التسويق والترويج السياحى للمقومات المميزة للمنتج المصرى محليا و دوليا وجذب أكبر عدد ممكن من السائحين من مختلف الأسواق والفئات.

ووجَّه وزير السياحة والآثار الشكر إلى وزير الطيران المدنى على التعاون الدائم والمثمر والجهد الذى تم بذله طوال العام الماضى لتحقيق الحلم وإفتتاح المتحفين الجديدين؛ فهما إضافة وخدمة يقدمها مطار القاهرة لمسافريه.

وفى نهاية الإفتتاح أعلن وزير السياحة والآثار الدخول لزيارة المتحفين اليوم مجانا لكل المسافرين و ذلك بمناسبة افتتاحهما والاحتفال باليوم العالمى للمتاحف.

وأشار وزير الطيران المدنى أن افتتاح متحفى مبنى الركاب رقم (2) ورقم (3) بمطار القاهرة الدولى يعد خطوة جديدة تضاف إلى الإنجازات التى تحققها وزارة الطيران من خلال تكامل الرؤى وتوحيد الجهود مع وزارة السياحة والأثار بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030، مضيفًا أن المطارات المصرية هى بوابة مصر الأولى أمام العالم، حيث تأتى فكرة إنشاء وتطوير المتحف من أهم وسائل تنمية سياحة الترانزيت والترويج السياحى الجديدة لتميز موقعه داخل مطار القاهرة الذى يعد مطاراً محورياً و نافذة حضارية هامة أمام العالم لجذب المسافرين وبخاصة ركاب الترانزيت وتعريف السائحين بالحضارة المصرية العريقة والتراث المصرى العظيم.

وأضاف أن هذا الافتتاح بأتى بمثابة خطوة أولى سيتم تعميمها فى باقى المطارات المصرية وبخاصة الموجودة بمدن الجذب السياحى المصرى، مشيرًا إلى أن وجود متحف أثرى فى كل المطارات المصرية من العوامل المؤثرة والهامة لجذب السياحة ولتدفق الحياة الثقافية والمعرفية بما يصبو لصالح اقتصاديات الدولة المصرية.

هذا ويضم متحف مبنى الركاب رقم (3) عدد 59 قطعة أثرية تم انتقاؤها بعناية بواسطة اللجنة العليا للعرض المتحفى من مقتنيات مخازن المتحف المصرى بالتحرير، والمتحف القبطى بمصر القديمة، ومتحف الفن الإسلامى بباب الخلق و متحف الأشمونين تعود لعصور الدولة القديمة والوسطى والحديثة، و العصر الرومانى واليونانى. و من أهم القطع المعروضة تمثال للكاتب المصرى من الأسرة الخامسة، وقطعتين من عصور ما قبل الأسرات ومجموعة من التماثيل للعصرين اليونانى والرومانى، وتمثال الملكة حتشبسوت من الدولة الحديثة، وبعض القطع النادرة وأيقونات قبطية من القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى مجموعة من العملات والمصاحف والأطباق المزخرفة التى تعود للعصور الإسلامية المختلفة.

ومن أجل تشجيع المسافرين على زيارة هذين المتحفين تم تحديد تذاكر بأسعار زهيدة حيث بلغ سعر تذكرة دخول كل متحف 3 دولار أو 50 جنيهًا مصريا للزائر الأجنبى، و٢٥ جنيها مصريا للزائر المصرى.