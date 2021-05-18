جدة - نرمين السيد - وأضاف صلاح: "أنا أهوى الرسم منذ الصغر، ولكن حظى فى خروج هذه الصور للنور قليل، ولم أجد ما أفعله داخل السجن وأنا أقضى فترة عقوبتى إلا أن أرسم لأعبر عما بداخلى".
وأكد أنه اختار أن يرسم زعماء مصر بدءًا من الرئيس السادات، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن كل رئيس من هولاء عبر بمصر فى فترات حرجة، فالرئيس السادات حرر البلد من الصهيانة، وجمال عبد الناصر حولها إلى جمهورية، والرئيس السيسى خلصها من الإخوان، وأقام دولة مصرية حقيقة، ونلمس ذلك فى أهالينا وما يحدث من تطوير فى شتى بقاع المحروسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. السيسى وعبد الناصر والسادات بريشة نزيل فى سجن الفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.