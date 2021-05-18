صور.. السيسى وعبد الناصر والسادات بريشة نزيل فى سجن الفيوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف صلاح: "أنا أهوى الرسم منذ الصغر، ولكن حظى فى خروج هذه الصور للنور قليل، ولم أجد ما أفعله داخل السجن وأنا أقضى فترة عقوبتى إلا أن أرسم لأعبر عما بداخلى".

وأكد أنه اختار أن يرسم زعماء مصر بدءًا من الرئيس السادات، حتى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن كل رئيس من هولاء عبر بمصر فى فترات حرجة، فالرئيس السادات حرر البلد من الصهيانة، وجمال عبد الناصر حولها إلى جمهورية، والرئيس السيسى خلصها من الإخوان، وأقام دولة مصرية حقيقة، ونلمس ذلك فى أهالينا وما يحدث من تطوير فى شتى بقاع المحروسة.