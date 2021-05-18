الأعلى للإعلام عن مبادرة الرئيس لإعمار غزة: مصر لا تتأخر عن دعم الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم 500 مليون دولار لإعادة الإعمار فى غزة تعبر عن موقف مصرى استراتيجى من القضية الفلسطينية، حيث لم تتأخر مصر فى أى مرحلة عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى ورفع المعاناة والظروف الصعبة التى يعيشها.





وأكد المجلس دعمه وتأييده الكامل للمبادرة والمواقف الوطنية الثابتة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ووقوفه دائمًا فى صف نصرة القضايا العربية، ودعم التضامن والدعوة الدائمة إلى وحدة الصف العربى والارتفاع فوق كل الخلافات. وأضاف المجلس أن مبادرة الرئيس تعتبر نقطة انطلاق لتوحيد الرؤى العربية نحو دعم القضية الفلسطينية والوقوف بقوة وراء حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تتحد الجهود العربية لدعم الأشقاء فى فلسطين ورفع المعاناة عنهم. وأشار المجلس إلى أن مبادرة الرئيس السيسى تمثل تواصلًا قويًا لاستمرار الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وأن يتمتع الشعب الفلسطينى بحقه المشروع فى الحياة الكريمة، بعيدًا عن مخاطر الحرب وسقوط الشهداء، وأنه آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، حجر الزاوية فى استتباب الأمن والسلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

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