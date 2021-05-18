خلال زيارته للإسكندرية.. السفير الأمريكى يثمّن دور مصر لتهدئة الأوضاع بغزة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى الفقى؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جوناثان كوهين السفير الأمريكى لدى القاهرة، فى إطار عدد من الزيارات التى أجراها لمدينة الإسكندرية.





وأكد السفير الأمريكى حرصه على زيارة مكتبة الإسكندرية وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المكتبة والجهات الأمريكية المختلفة فى المستقبل القريب، خاصة فى المشروعات التعليمية.

وأشار سفير الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عقد اتفاقيات تعاون وبرامج تعليمية بين عدد من الجامعات المصرية والأمريكية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى الفقى، عن سعادته لاستقبال السفير جوناثان كوهين فى زيارته الثانية لمكتبة الإسكندرية، وقال إن السفير الأمريكى يؤمن بالدبلوماسية الشعبية، وهو على معرفة ودراية كبيرة بالمجتمع المصرى، ويحاول أن يرى أكثر وأكثر من أبناء الشعب المصرى.

ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن اللقاء كان تطرق إلى العديد من القضايا الهامة، مؤكدًا أن السفير الأمريكي يثمن سياسات مصر المتزنة وجهودها فى تسوية الوضع الحالى فى غزة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية الدور التعليمى والتثقيفى للمؤسسات الثقافية، وأكد الفقى أن مكتبة الإسكندرية تستمر فى فتح أبوابها للطلاب والباحثين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، إيمانًا منها بأهمية دعم الطلاب والباحثين واستمرار تقديم الخدمات التعليمية لهم.

وفى ختام الزيارة أهدى الدكتور مصطفى الفقى السفير جوناثان كوهين والوفد المرافق له عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتالوج "متحف الآثار".