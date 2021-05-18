ووجه أبوشقة، فى بيان اليوم الثلاثاء، التقدير والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على مواقفه القوية الشجاعة وقراراته فى مواجهة الأزمات والتحديات والعمل بكل حكمة وقوة، موضحًا أن التبرع لإعادة الإعمار فى غزة خلال هذا التوقيت له دلالات كبرى تفوق دلالاته المادية.
وأضاف: "أن ذلك هو ما يحقق الاستقرار والأمن لمنطقة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى قرار مصر بالتبرع للأشقاء الفلسطينيين بناء على قرار الرئيس السيسى، ومواقفها الأخرى ومنها فتح معبر رفح واستقبال الجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم".
وأوضح أن قرار الرئيس السيسى بمثابة رسالة حب وتقدير واحترام للشعب الفلسطينى ودعما له، كما أنه رسالة واضحة وصريحة بأن مصر لم ولن تتخلى عن دورها الريادى فى الوقوف إلى جوار أشقائها العرب وعلى هامتهم الإخوة الفلسطينيون والعمل على عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين، بما يحقق ويعزز الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس حزب الوفد يشيد بقرار الرئيس السيسى حول إعادة إعمار غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.