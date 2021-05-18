رئيس حزب الوفد يشيد بقرار الرئيس السيسى حول إعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - أشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار فى قطاع غزة وقيام الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.





ووجه أبوشقة، فى بيان اليوم الثلاثاء، التقدير والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على مواقفه القوية الشجاعة وقراراته فى مواجهة الأزمات والتحديات والعمل بكل حكمة وقوة، موضحًا أن التبرع لإعادة الإعمار فى غزة خلال هذا التوقيت له دلالات كبرى تفوق دلالاته المادية.

وأضاف: "أن ذلك هو ما يحقق الاستقرار والأمن لمنطقة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى قرار مصر بالتبرع للأشقاء الفلسطينيين بناء على قرار الرئيس السيسى، ومواقفها الأخرى ومنها فتح معبر رفح واستقبال الجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم".

وأوضح أن قرار الرئيس السيسى بمثابة رسالة حب وتقدير واحترام للشعب الفلسطينى ودعما له، كما أنه رسالة واضحة وصريحة بأن مصر لم ولن تتخلى عن دورها الريادى فى الوقوف إلى جوار أشقائها العرب وعلى هامتهم الإخوة الفلسطينيون والعمل على عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين، بما يحقق ويعزز الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.