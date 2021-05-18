نقيب الأشراف يشيد بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - وقال نقيب الأشراف، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة، تؤكد أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية ذات أهمية عظيمة فى أولوياتها السياسية، لذا تتحرك القيادة السياسية دائمًا بوسائل مختلفة وآليات عادلة وناجزة للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأشاد نقيب الأشراف، بجهود الدولة فى المصرية لوقف إطلاق النار حقنًا لدماء الشعب الفلسطينى ومنعًا للعنف، مثمنا تواصل وزير الخارجية المصرى مع نظيره الإسرائيلى للتأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هى قضية كل عربى ومسلم فى ربوع الأرض، ودعمها والدفاع عنها واجبٌ على كل عربى ومسلم.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق جهود الدولة المصرية لما فيه الخير للمنطقة والعالم أجمع.