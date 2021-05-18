مجلس النواب يعلن تأييده لمبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس النواب تأييده ودعمه لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السـيسى والمسـاهمـة بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة والتى طالتها الاعتداءات المستمرة من سـلطات الاحتلال، كما أثنى على مشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى عملية إعادة الاعمار، وهو ما يعبر بشكل واضح عن موقف القيادة السياسية الداعم للقضية الفلسطينية.





ويتقدم مجلس النواب، فى بيان اليوم الثلاثاء، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على اسـتمرار جهوده التى لا تنقطع لدعم الأشـقاء فى فلسـطين بدءا بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين والضحايا وانتهاء بمبادرة إعمار غزة. ويدين مجلس النواب، فى بيانه، بشدة الانتهاكات المستمرة التى تحدث بالقطاع وكافة أراضى فلسطين المحتلة التى هى بمثابة انتهاكاً واضـحاً للشرائع السماوية والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

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