جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الثلاثاء، الأب الشيخ القمص عازر تواضروس كاهن كنيسة السيدة العذراء فى الناصرية، التابعة لإيبارشية بنى مزار والبهنسا، عن عمر تجاوز 79 سنة قضى منها أكثر من 52 سنة فى خدمة الكهنوت.





ولد الأب المتنيح يوم 2 مارس 1942، وسيم كاهنًا فى 31 أكتوبر 1986 ونال رتبة القمصية فى 18 مايو 1976. الأب المتنيح أيضًا هو والد القمص إبراهيم القمص عازر فى بنى سويف، والقس دافيد القمص عازر بكندا. وأقيمت صلوات تجنيزه عصر اليوم فى كنيسته بالناصرية. وقدَّم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن والنائب البابوى لإيبارشية بنى مزار والبهنسا ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القمص عازر تواضروس، ولنجليه القمص إبراهيم، والقس دافيد، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس ينعى شيخ كهنة بنى مزار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.