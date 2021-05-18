وزير الدفاع يغادر إلى قبرص في زيارة رسمية

غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهورية قبرص ، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، فى إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الصديقة .
ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكلاً من مصر وقبرص واليونان لدعم علاقات التعاون العسكرى ، وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين مصر وقبرص واليونان فى العديد من المجالات .
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