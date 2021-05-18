الشيوخ يعلن تأييد مبادرة الرئيس السيسي: تعبر عن موقف مصر الثابت بدعم...

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن تأييده الكامل لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة إعمار غزة، ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.

وأكد مجلس الشيوخ في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن تلك المبادرة هى استمرارا لجهود رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي تعبر عن موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للقيادة السياسية إزاء هذا الموقف المصرى المشرف فى دعم القضايا العربية.