الغرف التجارية: منتجار وصناع مصر لن يتأخروا عن التكامل مع مبادرة الرئيس السيسى لدعم الأشقاء فى غزة

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية تأييد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، واكد سعيه مع منتسبيه للتكامل مع المبادرة.

وقال المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد أن أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى خدمات الذين يتجاوزون 5 مليون منتسب بكافة ربوع مصر لن يتأخروا عن التكامل مع مبادرة الرئيس السيسى لدعم اشقائهم فى قطاع غزة فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المبادرات.

وأوضح العربى انه تم مكاتبة وزيرة التجارة والصناعة لاصدار قرار وزارى بقبول التبرعات من منتسبى الغرف لصالح اعادة الاعمار، كما تم التواصل مع الغرف فى كافة المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العينى بمواد البناء ومستلزمات اعادة الاعمار وكذا مشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ اعادة الاعمار.

وأضاف العربى أن ذلك سيتكامل مع جمع معونات غذائية وطبية من منتسبى الغرف لارسالها من خلال الحكومة الى الاشقاء فى قطاع غزة.