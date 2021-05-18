مجلس النواب يدعم مبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة ويثني علي مشاركة الشركات المصرية

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأييده ودعمه لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة والتي طالتها الاعتداءات المستمرة من سلطات الاحتلال.
وأثني مجلس النواب في البيان الصادر عنه اليوم، على مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الاعمار وهو ما يعبر بشكل واضح عن موقف القيادة السياسية الداعم للقضية الفلسطينية.
وتقدم مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على استمرار جهوده التي لا تنقطع لدعم الأشقاء في فلسطين بدء بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين والضحايا وانتهاء مبادرة إعمار غزة .
وفي المقابل أدان مجلس النواب بشدة الانتهاكات المستمرة التي تحدث بالقطاع وكافة أراضي فلسطين المحتلة التي هي بمثابة انتهاك واض للشرائع السماوية والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
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