نائب رئيس مجلس النواب العراقي يثمن مبادرة مصر بفتح الحدود البرية مع مدينة غزة

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، بموقف مصر في مساندتها للقضية الفلسطينية، فيما ثمن مبادرتها بفتح الحدود البرية مع مدينة غزة.

وقال مكتب الكعبي في بيان، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، استقبل بمكتبه اليوم نائب السفير المصري ببغداد حازم الشوربجي ".

وأشاد الكعبي "بموقف مصر حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني وما يواجهه من عدوان سافر من قبل الكيان الصهيوني الذي هجر وقتل العشرات من أهالي مدينة القدس وقصف عشوائي لمدينة غزة".

وثمن الكعبي"مبادرة مصر بفتح الحدود البرية مع مدينة غزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم، ودورها البارز في حلحلة الأزمة"، داعيا "جميع البلدان العربية الى مساندة قضية العرب الأولى فلسطين حتى زوال هذا الاحتلال من ارضنا العربية الفلسطينية ".

وجرى الحديث على أهمية الانفتاح الاقتصادي بين العراق ومصر ، حيث اكد نائب السفير"تنامي حجم التعاون التجاري بين بغداد والقاهرة وأيضا حجم الاستثمارات"، منوهاً بأن هناك"رغبات متبادلة لتوسيعها خلال المرحلة المقبلة".