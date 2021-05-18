شاهد ردود أفعال فلسطينيين عن مبادرة إعمار غزة (فيديو)

أجرى مراسل قناة "اكسترا نيوز"، جولة لرصد ردود أفعال مواطنين فلسطينيين عن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، حيث أكدوا عن اعتزازهم بهذه المبادرة، وأنه ليس جديدا على الدولة المصرية تقديم الدعم الكبير لفلسطين، وأكد مراسل القناة استمرار عمل المعبر لتوفير الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
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