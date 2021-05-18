نقابة الأطباء تؤكد دعمها لمبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة

رحبت نقابة أطباء مصر، بكل قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، سواء بقراره الأخير الذي صدر اليوم بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة ، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالإشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وكذلك بتوجيهات الرئيس السابقة لاستقبال الجرحى والمصابين وتجهيز المستشفيات المصرية، وتسخير إمكانيات هيئة الإسعاف لنقل المصابين وإرسال شحنات المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وأضافت نقابة الأطباء، فى بيان: "هكذا مصر تتحرك دائماً وبأقصى سرعة لمساندة القضية الفلسطينية".

كان ارئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.