مستقبل وطن: مساهمة مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة تأكيد على الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية

وجه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وقال رشاد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم:" نثمن مقوى سياسية وحزب مستقبل وطن الجهود المستمرة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى القضية الفلسطينية ومبادرة إعادة إعمار غزة، ونعبر عن كافة تقديرنا واحترامنا عن تلك الجهود المصرية التى لا تنقطع".
واستكمل رشاد:" نعلن عن كافة فخرنا واعتزازنا بالجهود، وتنظيم قافلة طبية وسلع تموينية سوف تتحرك يوم الجمعة المقبل، لمعبر رفح هدية لاخواتنا واشقائنا الفلسطينين، وفى إطار تحمل الدور المجتمعى واستجابة للمبادرة الرئاسية".
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