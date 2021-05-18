القوى السياسية تعلن تنظم قافلة مساعدات طبية وانسانية للشعب الفلسطيني

أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن تنظيم قافلة مساعدت للشعب الفلسطيني تتحرك يوم الجمعة المقبل، لمعبر رفح، وذلك بالتنسيق مع حزبى حماة الوطن، الشعب الجمهورى، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، وذلك فى إطار تحمل الدور المجتمعى.

وأضاف رشاد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أن الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية يدعو للفخر والتقدير والاعتزاز، وفى عهد القيادة السياسية أصبحت القضية الفلسطينية ذات أولوية كبرى، والموقف المصرى على مر التاريخ يدعو للاعتزاز بهذه الجهود العظيمة المبذولة فى هذا الصدد.

وأشار رشاد، إلى أن الجهود العظيمة التى تبذلها القيادة السياسية حيال القضية الفلسطينية يؤكد أن مصر تعتبر هذه القضية أولوية، وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من دعم للقضية الفلسطينية يشعرنا بالفخر والاعتزاز.