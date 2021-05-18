حزب حماة الوطن: نثمن جهود الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية وندعم القيادة السياسية فى أية قرارات

قال النائب طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنه منذ عام 1948 والدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية، ولم تتأخر مصر عن دعمها للقضية الفلسطينية ، بل وتعتبرها ذات أولوية.

وتابع نصير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أن مصر ماضية فى التحرك للدفاع عن القضية الفلسطينية، وبعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، أصبحت القضية الفلسطينية ذات أولوية كبرى.

ووجه نصير، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهود الحديثة لكشف حقائق ممارسات جيش الاحتلال، ومساعدة مصر حكومة شعبا لاخواتنا الفلسطينين لاقامة دولة مستقلة ذات سيادة، والقضية غير قابلة للانصهار ،

وأن الحزب قادر على تحمل المواجهة.

متابعا:" القضية تحرير وطن، ونعلن أننا مع القيادة السياسية فى كل ما تتخذه من قرارات ونثمن أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.