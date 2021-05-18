بأمر السيسى.. مستشفيات مصر تفتح أبوابها لإنقاذ الأشقاء فى غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. فيديو

منذ اللحظة الأولي لبدء العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، تعمل مستشفيات شمال سيناء ومدن القناة على مدار الساعة لعلاج المصابين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

وزارة الصحة والسكان وضعت خطة عاجلة لاستيعاب أعداد الجرحى والمصابين لتقديم الخدمات العلاجية فى مستشفيات سيناء ومدن القناة والقاهرة تضمنت الخطة تواجد الفرق الطبية فى معبر رفح الحدودى وتجهيز 11 مستشفى على مستوى الجمهورية لإنقاذ الأشقاء فى غزة وإنشاء غرفة عمليات مركزية لضخ مئات الأطنان من المستلزمات الطبية للمستشفيات فى سيناء وقطاع غزة والتى تكفى لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى ضخ 330 كيس دم و1827 وحدة بلازما بإقليم القناة للعمل على سرعة إنقاذ المصابين وتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى.

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