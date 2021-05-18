تنسيقية شباب الأحزاب تثمن مبادرة الرئيس لاعادة إعمار غزة وتدعو المجتمع للمشاركة

قال النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" نشكر ونثمن دور القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية، وندعو المجتمع للمشاركة فى عملية إعادة الإعمار".

وثمن عضو تنسيقية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته القوى السياسية بمقر "دعم مصر" اليوم، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

ووجه يونس الشركات المتخصصة لدعم القرار، ودعوة الجميع حتى تكون عملية إعمار غزة وتحقيق التنمية للأراضي الفلسطينية امتداد لعملية التنمية التى تتم على الأراضى المصرية.