/631510/محمد-سلطان-مبادرة-الرئيس-السيسي-لإعمار-غزة-تؤكد-عظمة-الدولة-المصرية

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة إعادة إعمار قطاع غزة جراء الأحداث الأخيرة وتخصيص ٥٠٠ مليون دولار ، فضلا عن قيام شركات مصرية متخصصة الاشتراك في تنفيذ، يؤكد على عظمة وقوة الدولة المصرية، موضحًا وضع مصر الدائم للقضية الفلسطينية على رأس أولوياتها.

دور القيادة السياسية فى القضية الفلسطينية

ولفت النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، في بيان له أن الدبلوماسية الرئاسية، وتناغم التحرك الكامل بين الأجهزة المعنية للدفاع عن حق دولة شقيقة، وفتح أبوابنا لعلاج جرحي الأحداث، يؤكد أن مصر لم تنسى أبدًا القضية الفلسطينية ،مشيدًا بالدور الفعال التى تقوم به القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية والأفريقية.

إزدواجية ملف حقوق الانسان

وأضاف النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب ، أن مصر كانت دائمًا وأبدًا السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية ، وضرورة أن يكون هناك تحرك من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ،تجاه الشعب الفلسطيني وعدم التعامل بإزدواجية مع ملف حقوق الإنسان.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.