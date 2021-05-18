/631512/وسط-غياب-مصري-كاف-يختار-قادة-اللجان-الجدد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن قادة اللجان الجديدة والدائمة والتي ستدير الكاف في الفترة المقلبة ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي رؤساء اللجان الدائمة والتي ستدير الكاف في الفترة القادمة في ظل غياب مصري تام عن الساحة الإفريقية، ووفقا لموقع كاف فمن المفترض تولي فوزي لقجع رئاسة اللجنة المالية وذلك بعد موافقة من اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم فيما سيعاونه أندرو كامنجا رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم.

موتسيبي رئيس للجنة المنظمه لإمم إفريقيا من جانبه سيتولى موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة كأس الامم الإفريقية عام 2021 وسيعاونه كلا من اوجستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم ,واماجو فيلين رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم . فيما تكون اللجنة المنظمة للمسابقات الخاصة بالاتحاد الافريقي ونظام ترخيص الأندية تحت قيادة أحمد ولد يحيى ويعاونه كلا ماكلين لوتشتشي وجبريلا حميدو هيما في منصب نائبي الرئيس أما عن اللجنة المنظمة لمسابقات الشباب فسيتولى رئاستها سليمان راييري ويعاونه مصطفى ايشولا واللجنة القانونية ومتابعة الاتحاادات المحلية ستكون تحت قيادة اوجستين سنجور,أما اللجنة الطبية ستكون تحت قيادة وديع الجرئ وذكر الكاف في نهاية بيانه أن رئيس الاتحاد الافريقي موتيسيبي مازال يستقبل كافة الاقتراحات بشأن لجنة التحكيم ولجنة التطوير الفني

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