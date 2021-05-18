/631514/البرلمان-يؤيد-مبادرة-الرئيس-بشأن-إعمار-غزة-ويؤكد-دعمه-للأشقاء-لا-ينقطع

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، ‏عن تأييده ودعمه لمبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى، لمساهمة مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار ‏غزة التي طالتها الاعتداءات المستمرة من سلطات الاحتلال.

مجلس النواب يثنى على توجيه السيسي بتخصيص مبلغ 500 مليون دولا لإعمار غزة

كما أثنى مجلس النواب، على مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار، وهو ما يعبر بشكل واضح عن موقف القيادة السياسية الداعم للقضية الفلسطينية.

مجلس النواب: جهود الدولة المصرية للأشقاء فى فلسطين لا ينقطع

وتقدم مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على استمرار جهوده التي لا تنقطع لدعم الأشقاء في فلسطين بدءًا بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين والضحايا وانتهاءً بمبادرة إعمار غزة.

وأدان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بشدة الانتهاكات المستمرة التي تحدث بالقطاع وجميع أراضي فلسطين المحتلة التي هي بمثابة انتهاك واضح للشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولي ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن صباح اليوم، تخصيص مبلغ قدره 500 مليون دولار للمساهمة فى إعمار غزة، بعد تعرضها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.