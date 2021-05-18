/631515/أشرف-أمين-مبادرة-الرئيس-بإعادة-إعمار-غزة-تعكس-قوة-دعم-مصر-للأشقاء

ثمن النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالإشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، مؤكدا أن مصر تضرب نموذجا يحتذى به في دعم القضية الفلسطينية.

انتهاكات قوات الاحتلال ضد الفلسطينين

وأوضح النائب أشرف أمين في بيان له، أن الموقف المصري من جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاكات قوات الاحتلال لساحات المسجد الأقصى كان واضحا وحاسما منذ البداية، حيث أدانت الخارجية المصرية أحداث غزة منذ اندلاعها وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل كما أكدت على حق الفلسطينين، إلى جانب التقدم بهدنة لوقف إطلاق النار داخل غزة.

دعم مصر لفلسطين

وتابع النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، أن موقف مصر لم يقف عند الإدانة والتصريحات بل ذهب إلى أبعد من ذلك وتحول الدعم إلى أرض الواقع من خلال فتح معبر رفح وإرسال أطباء وسيارات مساعدات طبية إلى قطاع غزة لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات بسيناء، والتي تم تجهيزها بالكامل ورفع حالة الاستعداد القصوى داخلها.

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وشدد أشرف أمين عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة المصرية واصلت مواقفها المشرفة تجاه ما يحدث في غزة بإعلان الرئيس السيسي -خلال قمة باريس المنعقدة حاليا- تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة اتباع نهج القاهرة في دعم القضية الفلسطينية.