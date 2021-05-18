/631517/أول-تعليق-من-عاصي-الحلاني-على-إهانة-وزير-خارجية-لبنان-لدول-الخليج

أبدى المطرب اللبناني عاصي الحلاني، استياءه من المأزق الذي وضع فيه شربل وهبة وزير خارجية لبنان بلده بعد أن اتهم دول الخليج بإرسالها الدواعش إلى البلدان العربية وتوزيعهم في سهل نينوي والأنباء وتدمر، فضلًا عن وصفه للمملكة العربية السعودية بالبدو.

دوت الخليج يرصد رد فعل المطرب عاصي الحلاني على الاتهامات التي وجهها شربل وهبة لدول الخليج وتفاصيل تلك الأزمة، فضلًا عن آخر أعمال حلاني الغنائية.

عاصي الحلاني يوجه رسالة غير مباشرة إلى وزير خارجية لبنان

غرد الحلاني، بتويتة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وجه خلالها رسالة شديدة اللهجة إلى من يحاولون تخريب العلاقات العربية مستنكرًا محاولة وهبة لإفساد علاقة بلده لبنان بأشقائها العرب، قائلًا: " ‏ألا يكفيكم فساد في السياسة وسرقة أموال الشعب اللبناني وتراكم الدين.. وصلت بكم المواصيل إلى إفساد علاقاتنا التاريخية مع أشقائنا ومحيطنا العربي.. ونحن بأمس الحاجة أن يكون كل أشقائنا العرب إلى جانبنا في هذه الظروف الصعبة.. الله يعين لبنان".

إليسا تهاجم شربل وهبة

وسبق وأن شنت المطربة إليسا هجومًا واسعًا على وهبة عبر حسابها على "تويتر"، واصفة إياه بالغبي ومقللة من شأن حزب الله، بالإضافة إلى إشادتها بمجهودات السعودية التي بذلتها لصالح لبنان.

تعليق تركي آل شيخ على اتهامات وزير خارجية لبنان لدول الخليج

كما علق المستشار تركي آل شيخ على حديث وزير الخارجية اللبناني، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، استنكر فيها حديث وهبة وافتخر بهويته السعودية.

عاصي الحلاني ونجله سويًا في كليب حبيبي

وعلى الصعيد الآخر طرح المطرب عاصي الحلاني خلال الساعات الماضية الديو الغنائي مع نجله الفنان الشاب الوليد بعنوان "حبيبي" على طريقة الفيديو كليب حيث تأتي الأغنية ضمن ألبومه الجديد "كل الفصول"، وتضمن الكليب أجواء مرحة ولقطات مؤثرة بين عاصي الحلاني ونجله الوليد.

ويعتبر هذا الديو الأول بين عاصي الحلاني ونجله في أغنية خاصة مصوّرة، وتم تصوير الكليب في دبي تحت إشراف المخرج أحمد منجد، وتعاون عاصي في الديو مع الشاعر نزار فرنسيس الذي وضع الكلمات والملحن عادل العراقي، والموزع الموسيقي طوني سابا، أما الإيقاعات فهي لسليمان دميان.