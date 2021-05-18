/631518/عمرو-القطامي-مبادرة-إعمار-غزة-يؤكد-محورية-مصر-في-الإقليم

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة، موضحًا أنه يثبت للعالم كله أن مصر دولة كبيرة ورائدة وذات دور محوري في الإقليم، وأن القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، معلنًا تأييدة لموقف القيادة السياسية الثابت تجاه القضية الفلسطينية وما يتبعها من قرارات من شأنها دعم الأشقاء فى دولة فلسطين.

عمرو القطامى: مصر قدمت الغالي والنفيس

وأضاف النائب عمرو القطامي،عضو مجلس النواب، أن مصر قدمت الغالى والنفيس من أجل القضية الفلسطينية، وبذلت قصارى جهدها دون النظر لاعتبارات إقليمية أو دولية أو لحسابات شخصية، واستغلت دورها الإقليمى ومشاركتها فى المحافل الدولية لدعم القضية، وهو ما ظهر من حرص الرئيس السيسي على إعلان دعمه لغزة من فرنسا وذلك ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الكبيرة.

دعم مصر لفلسطين

وأفاد النائب عمرو القطامي،عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة دليل قاطع على دعم مصر للفلسطينيين وانتصارا لحقوق الانسان الفلسطينى، لتجاوز الازمات التى تسببت فيها الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الرئاسية وتناغم التحرك الكامل بين الأجهزة المعنية للدفاع عن حق دولة شقيقة.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.